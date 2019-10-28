В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанному Петру С. уже предъявлены официальные обвинения, он арестован на три месяца.

«В ходе работы АВБ был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына (цитата по «Польскому радио»). Он отметил, что следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой.

В середине октября о раскрытии агентурной сети России заявили чешские спецслужбы. Директор Службы безопасности и информации республики Михал Коуделка заявил, что российские агенты были связаны со структурами ФСБ. Посольство РФ в Праге озвученную чешскими спецслужбами информацию отрицает.