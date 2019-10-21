Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

«Сеть раскрыта и ликвидирована благодаря сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью. Расследование продолжается»,— сказал господин Коуделка в Палате депутатов республики (цитата по Mlada fronta Dnes). Он также заявил, что сеть планировала действовать в других странах Европы. Ее финансированием якобы, в том числе занималось посольство России.

В посольстве отрицают эту информацию. «Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью»,— сказали «РИА Новости» в посольстве.

В 2015 году чешские СМИ писали о разоблачении в стране трех российских шпионов, которые работали в посольстве.