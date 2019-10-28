В Тюмени требуют запретить концерт группы Little Big

Житель Тюмени Виктор Копцов потребовал запретить концерт группы Little Big, который запланирован 21 ноября во дворце спорта «Рубин». Информация размещена в паблике «Тюменского родительского комитета» «Научи хорошему 2.0» в соцсети «ВКонтакте». «Песни данной группы содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям»,— говорится в тексте жалобы, направленной в ГУ МВД по Тюменской области, прокуратуру и комитет по культуре Тюмени.

Господин Копцов полагает, что возрастной ценз концерта 14+ не обеспечивается кассирами при продаже билетов. По его мнению, формально установленная возрастная категория позволяет попадать на концерт несовершеннолетним любого возраста. Впрочем, даже указанную возрастную категорию он считает недопустимой, ссылаясь на № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество группы Little Big целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства РФ, обеспечивающего безопасность детей»,— уверен автор жалобы.

На основании этих аргументов, Виктор Копцов просит отменить концерт, проверить деятельность дворца спорта «Рубин», и инициировать комплексную проверку творчества группы Little Big на предмет его соответствия законодательству РФ.

В городском департаменте по культуре наличие жалобы подтвердили. В прокуратуре и полиции на звонки не ответили.

Напомним, ранее «Тюменский родительский комитет» призвал родителей бойкотировать приезд Егора Крида в город. Член правления комитета утверждал, что «уже несколько месяцев» вместе «со специалистами Роскомнадзора анализируют тексты». Тогда на сайте Роскомнадзора появились результаты: эксперты увидели в песнях исполнителя «внушение установок антисемейных отношений» и «проституированное поведение детей и подростков». Они пришли к выводу, что используемая бранная лексика в песнях «вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью тысячи рентген». На основании аналитической работы эксперты заявили об «антироссийской идеологической ориентации» певца. Позднее результаты с сайта ведомства исчезли.

Анна Лапина