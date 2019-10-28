Рязанского священника отстранили от службы за избиение жены

Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на один год за избиение супруги. Соответствующий указ издал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, документ опубликован на сайте епархии.

«Настоящим вы запрещаетесь в священнослужении без права преподавания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами»,— говорится в тексте указа.

На прошлой неделе родственники избитой женщины рассказали местным СМИ о том, что ее избил муж-священник. Все произошло якобы на глазах их четверых детей. «Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Он ее душил, кричал, что сейчас ей голову свернет. Сейчас у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга»,— утверждал один из родственников. Сам иерей Покровский заявил, что его супруга получила травмы, упав в подъезде, и обвинил ее в оговоре.

Александр Тихонов, Ярославль