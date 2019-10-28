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Иерей Владимир Покровский

Фото: из семейного архива Покровских

Рязанского священника отстранили от службы за избиение жены

Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на один год за избиение супруги. Соответствующий указ издал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, документ опубликован на сайте епархии.

«Настоящим вы запрещаетесь в священнослужении без права преподавания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами»,— говорится в тексте указа.

На прошлой неделе родственники избитой женщины рассказали местным СМИ о том, что ее избил муж-священник. Все произошло якобы на глазах их четверых детей. «Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Он ее душил, кричал, что сейчас ей голову свернет. Сейчас у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга»,— утверждал один из родственников. Сам иерей Покровский заявил, что его супруга получила травмы, упав в подъезде, и обвинил ее в оговоре.

Александр Тихонов, Ярославль


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