Экс-премьера Дагестана Гамидова признали виновным в растрате более 41 млн рублей

Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств, передает ТАСС. Наказание для них суд озвучит в завершающей части приговора.

В ходе прений прокурор просил назначить наказание господину Гамидову и господин Юсуфову в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно. Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов были задержаны в феврале 2018 года, они обвиняются в хищении и растрате (ст. 160 УК РФ) более 41 млн руб., выделенных из бюджета на реализацию целевой федеральной программы.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Дагестанскому премьеру запросили строгий режим».