Поезда метро перевезли по Фрунзенскому радиусу более 800 тыс. пассажиров

С момента открытия трех станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») ими воспользовались более 828 тыс. человек. Наиболее востребованной у пассажиров оказалась станция «Проспект Славы», ее средний пассажиропоток за три недели достиг почти 20 тыс. в сутки. Пассажиропоток «Дунайской» превышает 15 тыс. человек в сутки, станцией «Шушары» ежедневно пользуются пока около 4,1 тыс. человек.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», при этом на расположенных в непосредственной близости к новому участку 5-й линии других станциях пассажиропоток снизился. В частности, в «Купчино» он уменьшился на 9 тыс. человек в сутки и составляет на сегодняшний день около 60 тыс. пассажиров, а на «Международной» — на 10 тыс., ее пассажиропоток сейчас — около 26 тыс. человек в сутки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Дирекция транспортного строительства выставила ОАО «Метрострой» претензию на 25 млн рублей за несвоевременное окончание работ на станциях Фрунзенского радиуса. Напомним, что для пассажиров они были официально открыты 3 октября.