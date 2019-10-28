Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы. По словам главы региона, больше всего российских туристов приезжают из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. В числе иностранных гостей лидируют украинцы, также в Крым приезжают из Белоруссии, Казахстана, Германии, уточнил он.

«По данным аналитиков сервисов онлайн бронирования, рейс Москва—Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году. <…> Есть высокий интерес к новогодним праздникам. В целом ряде отелей уровень бронирования превышает 70%, и с каждым днем количество заявок увеличивается»,— написал Сергей Аксенов на странице во «ВКонтакте».

По итогам 2018 года Крым стал третьим в России по числу санаториев и здравниц. В рейтинг топ-100 за прошлый год вошло восемь санаториев, которые заработали 2,36 млрд руб. выручки. Туризм наряду с транспортом и торговлей формирует треть ВРП республики.

Чтобы крымские гостиницы могли конкурировать с турецкими отелями, «Опора России» предложила снизить стоимость выдаваемых на их строительство кредитов до 3% и предоставить бизнесу налоговые послабления. Но если даже правительство согласится на эти меры, они вряд ли помогут привлечь в Крым крупных инвесторов: риск попасть под санкции со стороны США остается для них серьезной преградой.

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