«Останкино» предупредило о сбоях в телевещании из-за долгов «Первого канала»

ФГУП «Телевизионный технический центр “Останкино”» сокращает сотрудников из-за неплатежей со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на видеообращение гендиректора ФГУП Михаила Шубина. Насколько массовыми будут сокращения, он не уточнил, но сказал, что они могут привести к сбоям в телевещании.

Семиминутный видеоролик появился в середине октября, рассказали источники издания. Как заявил господин Шубин, долги «Первого канала» и его подрядчиков лишают «Останкино» «четверти или даже трети доходов». «Последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра»,— уточнил он.

По словам источника «Ведомостей» в «Останкино», в конце августа—начале сентября было уволено около 200 человек. Сам Михаил Шубин утверждает, что в телецентре оставят «только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство». «Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены»,— сказал он в видеообращении.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил ТАСС, что министерство «в курсе ситуации» и «ведет работу с должниками». «Часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает (министерство.— “Ъ”) с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов»,— уточнил замминистра.

В декабре 2018 года «Останкино» через суд потребовало взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 163 млн и 63 млн руб. соответственно. В январе 2019-го долги были погашены, ФГУП отозвал иск. Источники “Ъ” оценивали задолженность «Первого» и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб.

Подробности исков «Останкино» — в публикации “Ъ” «“Первому” подали телесигнал».