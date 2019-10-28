Исполком WADA 4 ноября рассмотрит вопрос «О России» в закрытом режиме

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября в польском Катовице в закрытом режиме обсудит повестку заседания, где есть пункт «О России», рассказала «Интерфаксу» заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«В документах, которые я видела, в повестке дня есть вопрос "О России". Сам исполком будет закрытым, но на Всемирную конференцию поедем от РУСАДА я и генеральный директор (Юрий Ганус.— “Ъ”). Там мы посетим ряд других мероприятий»,— сказала она.

Госпожа Пахноцкая сообщила ТАСС, что исполком WADA рассмотрит вопрос России даже в том случае, если комитет по соответствию организации не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. «Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится»,— сказала она.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор на прошлой неделе говорил, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет после 7 ноября, уже при новом президенте организации.

Подозрения в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, а на то, чтобы объясниться, российской стороне дали три недели.

О последствиях — в материале “Ъ FM” «Допинговым несоответствиям нашли объяснения».