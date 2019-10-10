В Воронеже проезд на общественном транспорте подорожает 28 октября

Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает «ориентировочно» с 28 октября, рассказал на пресс-конференции руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов. Вчера губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал дифференцированный тариф: 23 руб. за наличные и 21 руб. картой. Евгений Бажанов также уточнил, что плата за проезд будет одинакова независимо от времени суток. Сейчас проезд до 22.00 составляет 17 руб., после — 25 руб. Также в рамках реформирования транспортной системы города идет обсуждение новой транспортной схемы, которая должна вступить в действие весной 2020 года. По словам первого вице-мэра, на данный момент в Воронеже более 900 автобусов старше пяти лет. Их планируется обновить за 2,5–3 года: в 2020-м — 340 автобусов, в 2021-м — 335, в 2022-м — 280. Всего планируется заменить 955 автобусов за три года.

Подробнее об изменениях в работе общественного транспорта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Автобусы разворачивают на окраины».

Александр Прытков, Ирина Лобанова