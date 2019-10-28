Пострадавшие от паводка аграрии получат более 3 млрд рублей из резервного фонда

Пострадавшие от паводка в Амурской области сельхозпроизводители получат более 3 млрд руб. из Резервного фонда РФ. Деньги должны поступить в область к середине ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выплаты предоставят 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам. Кроме того, власти уплатят проценты по 221 кредиту аграриев.
Всего в Приамурье во время летнего паводка пострадало 329 хозяйств, был уничтожен урожай на площади 255 тыс. га. Общий ущерб превысил 3,1 млрд руб.
В июле в регионе вводили режим ЧС. В результате наводнения оказалось подтоплено 135 населенных пунктов, пострадало более 16,7 тыс. человек.
Подробности — в материале “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».
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