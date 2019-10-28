СМИ: найти лидера ИГ помог его помощник

Обнаружить лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря одному из его ключевых помощников, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников иракской службы безопасности. Накануне США объявили о ликвидации главаря ИГ. Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист был убит в сирийской провинции Идлиб при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

The New York Times рассказала, что американские спецслужбы получили информацию о местонахождении аль-Багдади с помощью допроса одной из его жен и посыльного. Как уточнили источники Reuters, важные сведения о лидере ИГ дал один из его пяти главных помощников Исмаил аль-Этави. Ранее в этом году его задержали турецкие власти и передали Ираку.

«Аль-Этави предоставил нам ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижениях аль-Багдади и местах, в которых он обычно скрывался»,— рассказал агентству один из сотрудников службы безопасности Ирака.

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Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. Как утверждают США, личность убитого террориста была немедленно подтверждена экспертизой. Минобороны России сомневается в достоверности представленной информации.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».