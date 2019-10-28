Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Помимо него награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис получила награду им. Джина Хершолта, которую вручают за гуманитарную деятельность.

«Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова — возможность чествовать четырех членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения»,— заявил на церемонии вручения президент киноакадемии Дэвид Рубин, слова которого приводит пресс-служба академии.

Почетный «Оскар» вручается с 1948 года, церемония наград проводится отдельно от основной кинопремии.

Напомним, 91-я церемония вручения «Оскара» состоялась 24 февраля. Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон, лучшим актером — Рами Малек, лучшей актрисой — Оливия Колман. «Оскар» в категории «Лучший фильм» получила «Зеленая книга».

Подробности — в публикации “Ъ” «Зеленый свет и черный цвет».