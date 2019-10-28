ID Finance за неделю привлекла 1,98 млн евро на краудфандинг-платформе Crowdcube

Раунд привлечения средств в акционерный капитал на 2,3 млн евро стартовал 16 октября и продлится 30 дней. Капитализация компания оценена в 90 млн евро.



Финтех-группа с российскими корнями ID Finance, работающая в Европе и Латинской Америке, показала рост выручки более чем на 100% за первые девять месяцев 2019 года и намерена удвоить показатель в текущем году до 90 млн евро. Компания, специализирующаяся на работе с большими данными, кредитном скоринге и цифровых финансах, проводит первый в своей истории краудфандинговый раунд на крупнейшей европейской платформе Crowdcube.

В ходе раунда компания планирует привлечь не менее 2,3 млн евро в капитал. В течение первых суток раунда компания привлекла почти 1,98 млн евро. Значительный спрос обусловлен ожиданиями инвесторов существенного роста на рынках Бразилии и Мексики. По словам сооснователя компании Бориса Батина, стратегическая цель ID Finance — стать платформой цифрового кредитования номер один в Испании и Латинской Америке. «Мы наблюдаем глубокий структурный спрос на услуги кредитования, который не удовлетворяется действующими в Бразилии и Мексике игроками»,— сообщил господин Батин.

Компания прибыльна в Испании с четвертого квартала 2018 года и достигла операционной прибыли в Мексике в 2019 году. Клиентская база ID Finance составляет более 3 млн зарегистрированных пользователей. Каждую неделю в сервисах компании регистрируются новые 40 тыс. пользователей. Штаб-квартира ID Finance перенесена из Москвы в Барселону. Компания развивает бренды Moneyman и Plazo.