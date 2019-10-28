ЦБ отозвал лицензию у компании «Стерх»

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у якутской компании «Стерх», сообщается на сайте регулятора. Компания осуществляла деятельность с 2005 года.

Такое решение было принято из-за нарушения порядка инвестирования средств страховых резервов, более чем на 20% нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, а также нарушала правила формирования страховых резервов и требования страхового законодательства. Решение ЦБ вступило в силу после публикации.

Напомним, компания «Стерх» являлась страховщиком картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую в январе украли из Третьяковской галереи. Тогда страховое агентство заявляло, что картина застрахована только на время перевозки, однако директор музейного департамента Министерства культуры Владислав Кононов опроверг это, добавив, что министерство разработает дополнительные рекомендации для музейно-выставочных организаций «в части страхования предметов музейного фонда на период экспонирования».

Подробнее о похищении и его последствиях — в публикации “Ъ” «Кража с выводами».