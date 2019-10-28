В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого

Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что оружие уже вывезла украинская полиция.

«Оружие — которого вчера якобы "не было" — сегодня изъяли сотрудники МВС. Изъяли и вывезли из Золотого. Может, хоть эта ситуация нас чему-то научит?» — написал господин Тимошенко.

Разговор Владимира Зеленского с бойцами добровольческого батальона «Азов» состоялся в субботу на фоне до сих пор не произошедшего разведения сил в регионе. Президент Украины обратился к ним с просьбой ««просто по-человечески» сдать незарегистрированное оружие. В ответ на это один из бойцов «Азова» ответил Владимиру Зеленскому, что добровольцам хотелось бы «это все обсудить и формализовать», очевидно, имея в виду готовящееся разведение сил. В итоге, разговор перешел на повышенные тона, а достигнуть компромисса господину Зеленскому и бойцам «Азова» так и не удалось.

Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский ушел без оружия».