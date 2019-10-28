Турниры ATP и WTA

Турнир ATP категории 500 в Базеле (Швейцария). Призовой фонд — €2,2 млн
Финал. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Алекс де Минаур (Австралия) 6:2, 6:2.
Турнир ATP категории 500 в Вене. Призовой фонд — €2,4 млн
Финал. Доминик Тим (Австрия, 1)—Диего Шварцман (Аргентина, 5) 3:6, 6:4, 6:3.
Турнир WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай). Призовой фонд — $2,4 млн
Финал. Арина Соболенко (Белоруссия, 4)—Кики Бертенс (Нидерланды, 1) 6:4, 6:2.
Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне (Китай). Призовой фонд — $14 млн
Пурпурная группа. Первый тур. Эшли Барти (Австралия, 1)—Белинда Бенчич (Швейцария, 7) 5:7, 6:1, 6:2. Наоми Осака (Япония, 3)—Петра Квитова (Чехия, 6) 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.
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