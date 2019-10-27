Курды подтвердили проведение операции по ликвидации аль-Багдади

«Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили о проведении пятимесячной разведки для устранения лидера «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Ранее СМИ сообщили о его убийстве.

«Пять месяцев шла разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади. Мы благодарим всех, кто внес вклад в эту большую работу»,— написал в Twitter командующий SDF Мазлум Абди. Он не сказал, с кем именно проводилась эта операция, но отметил в сообщении президента США Дональда Трампа и поставил хэштег #USArmy.

Ранее Турция заявила, что координировала действия с США по поводу операции в Сирии. На предполагаемом месте гибели лидера ИГ обнаружили тела ребенка, трех женщин и трех мужчин, сообщило Anadolu.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента формирования организации в 2014 году. С тех пор несколько раз сообщалось о его ликвидации. Например, Минобороны РФ говорило о возможной гибели в 2017 году.