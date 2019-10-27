Москалькова обратится в ФСБ и МИД для возвращения пропавшей в Сирии россиянки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова завтра, 28 октября, обратится в ФСБ, МИД и в Международный комитет Красного Креста (МККК) для возвращения россиянки Юлии Крюковой из Сирии. Ранее она записала обращение из лагеря для беженцев.

«У меня намечен план действий в отношении этой женщины. Сегодня я жду конкретные данные о ней и завтра же с понедельника пошлю обращение в спецслужбы, МИД и "Красный Крест" об оказании помощи»,— сказала госпожа Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам омбудсмена, к ней пока поступила жалоба только от Юлии Крюковой.

Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова сообщила РБК о просьбах нескольких россиянок вернуть их в Россию. Юлия Крюкова обратилась также к президенту Владимиру Путину. Она сказала, что не хочет возвращаться в «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и опасается насилия со стороны родственников боевиков, которые не хотят возвращаться в Россию.

Подробнее о проблеме тысяч жен боевиков читайте в материале “Ъ” «В Россию просятся семь тысяч вдов».