Несколько пропавших в Сирии россиянок попросили помочь им вернуться домой

Несколько россиянок из лагеря в Сирии для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) попросили помощи для возвращения домой. Член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи с их просьбами.

На одной из них Юлия Крюкова из лагеря аль-Холь обращается к президенту Владимиру Путину, омбудсмену Татьяне Москальковой и госпоже Саратовой. Она говорит, что не хочет возвращаться в ИГ и опасается применения насилия со стороны тех женщин, которые не хотят возвращаться домой. «Я прошу рассмотреть мое дело... Если понадобятся какие-то деньги, моя сестра может продать мою комнату. Я не знаю, как мне быть, я очень хочу вернуться домой, я устала здесь находиться»,— говорится в обращении.

Несколько женщин записали обращения из лагеря Айн-Исса. Одна из них говорит, что не знает, что им делать, так как все уезжают из лагеря. Другая говорит, что к ним никто не собирается идти на помощь и опасается вторжения курдов.

По данным «Би-Би-си», в сирийских лагерях исчезли около 50 россиянок с детьми. Госпожа Саратова утверждает, что во время пожара в лагерях оставалось 17 женщин. Они добрались до местности, где находились турецкие войска. Им оказали помощь и предоставили еду. На прошлой неделе сообщалось, что США выводят из лагеря для беженцев аль-Холь жен боевиков ИГ.

В прошлом году сообщалось, что на подконтрольной ИГ территории находятся несколько тысяч российских женщин.

Подробнее о проблеме читайте в материале “Ъ” «В Россию просятся семь тысяч вдов».