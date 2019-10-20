СМИ: США вывозят из лагеря беженцев жен боевиков ИГ

Войска США вывозят из лагеря беженцев аль-Холь на северо-востоке Сирии жен боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает государственный канал Сирии Ikhbariya. По данным СМИ, над лагерем летают американские вертолеты.

«Американские оккупационные войска вывозят жен членов террористической группировки ИГ из лагеря аль-Холь к востоку от города Хасеке», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны согласились забрать боевиков ИГ.

США заявили о выводе войск незадолго до начала военной операции Турции в Сирии. В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Анкара и Вашингтон договорились создать зону безопасности на границе с Сирией протяженностью в 444 км.

Подробнее о ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».