Вторая «Малефисента» заработала более 1 млрд рублей в российском прокате

Фантастический фильм «Малефисента: Владычица тьмы» за второй уикенд проката в России заработал 269,8 млн руб. Итоговые сборы киноленты превысили 1,06 млрд руб., свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фэнтези вышло в российский прокат 17 октября. За первые выходные вторая «Малефисента» заработала 633 млн руб.

Напомним, фильм является продолжением «Малефисенты» 2014 года. Режиссером второй части стал Хоаким Роннинг. Главные роли исполнили Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер.

Подробнее о второй части фильма читайте в публикации “Ъ” «Медведь в роли дракона».