Полиция в Гонконге использовала слезоточивый газ для разгона протестующих

В Гонконге полиция использовала слезоточивый газ во время митинга. Акция протеста прошла в воскресенье, 27 октября, на набережной Цим Ша Цуй. В ней приняли участие, по данным разных СМИ, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Полиция приехала на место проведения демонстрации и требовала от протестующих покинуть территорию, сообщает Reuters. По версии полиции, они использовали слезоточивый газ после применения насилия со стороны участников акции, сообщает RTHK.

Напомним, после ряда многотысячных акций протеста власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции. Кроме этого протестующие требуют, чтобы власти перестали называть массовыми беспорядками протесты 12 июня, освободить всех арестованных участников демонстраций, расследовать действия полиции на акциях, проводить прямые выборы главы района и законодательного собрания.

О причинах отзыва правительством Гонконга законопроекта об экстрадиции — в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».