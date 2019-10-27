СМИ сообщили о прибытии военных США из Ирака в Сирию

Американские военные стали прибывать с севера Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Переброска осуществляется в рамках объявленного Пентагоном плана по защите сирийских нефтяных объектов от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России).

По словам собеседников газеты, на восток Сирии должны вернуться нескольких сотен американских военных, но «меньше, чем батальон». WP уточняет, что в США батальон насчитывает от 800 до 1000 военнослужащих.

В декабре 2018 года США объявили, что начинают вывод своих войск из Сирии. Американский президент Дональд Трамп тогда заявил, что ИГ повержено. Однако Вашингтон решил усилить свое присутствие в Сирии на фоне проведения там турецкой военной операции.

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