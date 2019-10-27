Египет проводит совместные с Россией учения войск ПВО

На базе учебного тактического центра войск противовоздушной обороны (ПВО) Египта начались первые российско-египетские учения войск ПВО «Стрела дружбы-2019». В них принимают участие более 100 российских военных, учения продлятся до 7 ноября, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) РФ.

В учениях задействованы российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка». Также в маневрах участвуют российские зенитчики ЮВО, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

В Минобороны назвали целью учений укрепление сотрудничества двух стран, обеспечение безопасности воздушного пространства и организацию ПВО важных объектов, а также совершенствование практических навыков военных.

Россия и Египет проводят совместные военные учения с 2016 года. В прошлом году, в частности, прошли учения российских воздушно-десантных войск (ВДВ) и египетских парашютно-десантных войск ВС «Защитники дружбы-2018».

Напомним, в сентябре в России прошли стратегические военные учения «Центр-2019». Крупнейшим участником стал Китай, задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники. Маневры проводились при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».