СМИ: премьер Ирака привлек спецназ для подавления протестов

Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В Ираке проходит вторая с начала месяца волна протестов, где в столкновениях с полицией, по последним данным, погибли уже 65 человек, ранены более 2,5 тысяч. Для разгона акции полицейские применяют слезоточивый газ.

В ночь на воскресенье власти Ирака приостановили работу арабского телеканала «Аль-Арабия». Напомним, 5 октября неизвестные вооруженные люди ворвались в помещения бюро телеканала в Багдаде. Тогда, по данным телеканала, пострадали несколько сотрудников. Около 10 человек в масках ворвались в офис, избили сотрудников, а затем разбили оборудование.

Также на фоне протестов один из шиитских лидеров Муктада ас-Садр, возглавляющий парламентский блок «Саирун» заявил об уходе в оппозицию. Члены блока также объявили сидячую забастовку, пока не будут выполнены требования демонстрантов, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.

В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.