27 октября, воскресенье
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Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»

Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке. Как сообщается в Twitter «Формулы-1», штрафные санкции к пилоту применили за то, что он проигнорировал желтый флаг, которым размахивал маршал, и не замедлился, как того требуют правила.

Желтый флаг означает опасность на трассе и обязывает пилота снизить скорость и быть готовым к смене направления движения или к необычной траектории.

Таким образом, Макс Ферстаппен будет стартовать с четвертого места на Гран-при Мексики, который пройдет в воскресенье, 27 октября. Первым стартует гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако. Напомним, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал девятым.

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