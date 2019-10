Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»

Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке. Как сообщается в Twitter «Формулы-1», штрафные санкции к пилоту применили за то, что он проигнорировал желтый флаг, которым размахивал маршал, и не замедлился, как того требуют правила.

Желтый флаг означает опасность на трассе и обязывает пилота снизить скорость и быть готовым к смене направления движения или к необычной траектории.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3 ??



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/3m9seD5e8V