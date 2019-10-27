Президент Египта продлил режим ЧП

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране на три месяца. Мера вступает в силу с воскресенья, 27 октября, передает Ahram-Online.

Решение было принято после консультаций с кабинетом министров, причиной стала «небезопасная ситуация в стране». Согласно указу, вооруженные силы и полиция должны предпринять необходимые меры для противодействия терроризму и поддержания безопасности.

В начале года сообщалось, что в Египте строят стену вокруг популярных курортов. Впервые власти заговорили о стене безопасности еще в 2005 году. Тогда в результате теракта на курортах Шарм-эш-Шейх и Наама-бей погибли почти 90 человек, большинство из них — иностранные туристы.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM”.