«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Тамбова» победили «Уфу» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Голы забили: Костюков (12), Обухов (63) и Ойеволе (66). Матч состоялся в Саранске, где «Тамбов» проводит домашние игры.

«Тамбов» с 11 очками занимает 16 место в турнирной таблице. «Уфа» с 16-ю — 8-е.

Прошедший матч — первый для «Тамбова» в РПЛ после отставки главного тренера Александра Григоряна. Он подал в отставку 19 октября. Заявление было сделано после проигрыша «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Первушин.