СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в кафе в Улан-Удэ

Местный отдел управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ) после взрыва бытового газа в кафе в центре Улан-Удэ, в результате которого пострадали 12 человек, среди них 17-летний молодой человек.

По данным следствия, сотрудники кафе пришли на работу за час до открытия и начали готовить еду. Через несколько минут они почувствовали запах газа на кухни. Работники кафе попытались сами устранить утечку газа вместо того, чтобы обратиться к специалистам. Когда концентрация газа стала предельной, из-за открытого огня на плитах началось воспламенение. В результате несколько сотрудников кафе получили травмы, их госпитализировали.