Москвичам сообщили о последних теплых выходных в этом году

Выходные в Москве станут последними теплыми днями, воздух прогреется до 9–15 °C, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нужно готовиться к резкому похолоданию на следующей неделе.

«Это последние теплые выходные, завтра уже без осадков не обойдется, но пока что еще будет тепло: в районе 9–14 °C, а завтра, может даже, 10–15 °C. Такого тепла, конечно, больше уже не будет <…> Нужно готовиться к резкому похолоданию на следующей неделе и к снегу»,— сказал господин Тишковец «РИА Новости».

Он уточнил, что ветер станет юго-западным, его скорость составит 4–9 м/с, атмосферное давление упадет до 742 мм ртутного столба.

Ранее управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Москвы обратилось к автовладельцам с просьбой заранее заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур.

Когда водителям стоит менять летнюю резину на зимнюю, читайте в публикации “Ъ”.