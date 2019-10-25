Минусовая температура не за горами

Столичным автомобилистам пора готовиться к «Дню жестянщика». На следующей неделе в Москве заметно испортится погода: в понедельник температура опустится до +7 градусов, а в ночь на вторник начнутся заморозки. Днем пройдет мокрый снег, и до конца недели периодически будут выпадать осадки.

Хотя до прихода зимы время еще есть, говорит сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев. К концу недели погода улучшится, да и в грядущие выходные еще будет тепло: «В выходные у нас еще остается теплая погода, температура будет на +3…+5 градусов выше нормы. В начале следующей недели ожидается небольшой дождь, температура по сравнению с предыдущими днями понизится на +4…+5 градусов. Дневная температура в понедельник составит +7…+12 градусов, и днем она, может быть, даже понизится, поскольку начинается поступление холодного воздуха с северо-запада.

Во вторник будут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура ночью составит +2…+3, днем — +2…+7 градусов тепла. Следующая неделя будет гораздо холоднее, чем текущая. Не исключены отрицательные температуры ночью, днем, и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Но это не значит, что наступает зима.

Дело в том, что к следующим выходным температура может вновь повыситься, но уже будет порядка +5…+7 градусов тепла»

На фоне прогнозов синоптиков в столичной ГИБДД попросили водителей поменять летнюю резину на зимнюю. Из-за того, что ночью температура будет опускаться ниже нуля, на дорогах возникнет наледь и тогда резко возрастет аварийность. В начале октября ГИБДД уже рекомендовала автомобилистам подготовить машины к зиме и проверить исправность покрышек.

Пока в Москве на протяжении нескольких дней сохраняется аномально теплая погода. Температура даже превышает норму на несколько градусов. Ранее специалисты центра погоды «Фобос» объяснили, что это связано в том числе с глобальным изменением климата.