Китай и США договорились урегулировать ключевые вопросы по торговле

Пекин и Вашингтон провели технические консультации по торговым вопросам, во время которых договорились урегулировать ключевые вопросы, сообщило Министерства коммерции Китая по итогам телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, министра финансов США Стивена Мнучина и торговым представителя США Роберта Лайтхайзера.
Страны договорились снять запрет на экспорт мяса птицы в Китай из США. Американская и китайская стороны также пришли к консенсусу по вопросам, связанным с работой системы по надзору за импортом рыбной продукции.
Ранее Reuters со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщило, что США и Китай достигли «значительной первой фазы» торговой сделки. Он не исключил, что сделка будет подписана в Чили.
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