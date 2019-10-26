Китай и США договорились урегулировать ключевые вопросы по торговле

Пекин и Вашингтон провели технические консультации по торговым вопросам, во время которых договорились урегулировать ключевые вопросы, сообщило Министерства коммерции Китая по итогам телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, министра финансов США Стивена Мнучина и торговым представителя США Роберта Лайтхайзера.

Страны договорились снять запрет на экспорт мяса птицы в Китай из США. Американская и китайская стороны также пришли к консенсусу по вопросам, связанным с работой системы по надзору за импортом рыбной продукции.

Ранее Reuters со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщило, что США и Китай достигли «значительной первой фазы» торговой сделки. Он не исключил, что сделка будет подписана в Чили.