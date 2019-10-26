Более 20 тысяч дронов может быть зарегистрировано в России к концу 2020 года

К концу 2020 года в России количество зарегистрированных беспилотников может достигнуть 20 – 25 тыс., полагает генеральный директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев. Сейчас в России на учет поставлено около 1,5 тыс. дронов.

«Думаю, 20-25 тысяч к концу следующего года учтется»,—сказал «РИА Новости» глава «Аэронета». При этом он назвал действующую системы постановки на учет неправомерной и не имеющей смысла.

Сейчас Росавиация обязывает ставить на учет беспилотник через 10 дней после покупки или ввоза его на территорию страны. По словам господина Бабинцев, главное, чтобы дрон был поставлен на учет до первого полета, и не важно, когда именно он был приобретен. Такая практика действует во всех странах.

Напомним, с 27 сентября вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотников массой свыше 250 г. Владельцы дронов должны получить госномер в Росавиации и нанести его на аппарат как минимум в трех местах. Полеты без номера грозят штрафом до 2,5 тыс. руб. 11 сентября Госдума разрешила полицейским сбивать дроны над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения операций.

О правилах регистрации дронов — в материале “Ъ” «С беспилотников снимут отпечатки крыльев».

Об ограничении полетов, одобренном Госдумой,— в материале “Ъ” «Спецслужбам разрешают сбивать дроны».