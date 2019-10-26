26 октября аэропорт Кызыл примет первый международный рейс из Монголии. Аэропорт получил статус международного в конце августа.

«В Туве готовятся к приему первого международного авиарейса (...). Он запланирован правительством республики и монгольской авиакомпанией «Хунну Эйр» на 26 октября»,— сообщили в пресс-службе правительства Тувы (цитата по ТАСС). В правительстве уточнили, что речь идет о техническом, а не о пассажирском рейсе.

Из аэропорта Пекина планируется наладить авиасообщение в Китай (Пекин, Урумчи) и Монголию (Улан-Батор и Уланг). Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта вырастет в семь раз. Сейчас он составляет 33,7 человек в год.

Напомним, в 2018 году в рамках федеральной программы завершилась реконструкция аэропорта Кызыл. Была увеличена ВВП и построен аэровокзал. В апреле 2019 года глава аэропорта был оштрафован за задержку зарплаты сотрудникам.

О том, как аэропорты Сибири планируют наращивать пассажиропоток, — в материале “Ъ” «Облететь Москву».