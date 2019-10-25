Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

России следует применять меры бюджетной политики для стимулирования экономики, когда «ставки снижаются до уровня инфляции или чуть ниже инфляции», полагает министр экономического развития Максим Орешкин. В октябре инфляция в России составила около 3,8%.

«России при таргете в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить»,— сказал министр в интервью РБК. Он также отметил, что доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно.

Решение Банка России (ЦБ) понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 6,5% господин Орешкин назвал агрессивным, но правильным. «Я рад, абсолютно поддерживаю позицию более агрессивного снижения процентной ставки. Она абсолютно объективна, вызвана снижением инфляции, я рад, что ЦБ на это реагирует»,— добавил он.

Напомним, сегодня, 25 октября, ЦБ в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку. При этом это первое резкое снижение, предыдущие три раза регулятор снижал ставку на 25 б. п.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».