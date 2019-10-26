Созданная в 1991 году группа Bosco di Ciliegi (АО «Группа компаний "Восток и Запад"») управляет более чем 200 монобрендовыми (Etro, Kenzo, Max Mara, Jean Paul Gaultier и др.) и мультимарочными (Bosco Family, Bosco Scarpa и др.) бутиками, выпускает спортивную одежду под маркой Bosco Sport. Также включает магазины парфюмерии и косметики Articoli, ювелирно-часовые бутики Sublime by Bosco, салоны красоты, кафе и рестораны, стоматологическую клинику. Является владельцем крупнейшего пакета акций ГУМа и торгового дома «Весна» на Новом Арбате. Магазины группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи. С 2001 года Bosco является организатором фестиваля искусств «Черешневый лес», с 2002 по 2017 год — генеральный спонсор Олимпийского комитета России и эксклюзивный поставщик экипировки олимпийской команды РФ. С 2009 года — генеральный партнер XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В 2015 году Bosco открыла первый интернет-бутик. В сентябре 2019 года компания открыла фабрику по пошиву одежды в Калуге. Основной владелец — Михаил Куснирович.