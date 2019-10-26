Куснирович Михаил Эрнестович

Родился 3 октября 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский химико-технологический институт. В вузе активно занимался комсомольской деятельностью, потом работал в издательстве «ИМА-пресс» — молодежном подразделении агентства печати «Новости». В начале 1990-х годов вместе с институтскими товарищами организовал фирму «Московский международный дом "Восток и Запад"», первым проектом которой стала организация парка развлечений в ЦПКиО имени Горького. Тогда же стал одним из основателей группы Bosco di Ciliegi, в которой сейчас возглавляет наблюдательный совет и является основным владельцем. На президентских выборах 2012 и 2018 годов был доверенным лицом Владимира Путина. С августа 2012 года входит в экспертный совет при правительстве РФ. С апреля 2013 года — член Общественной палаты Москвы. В июне 2013 года вошел в предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В рейтинге богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes занимает 195-е место с состоянием $500 млн. Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».