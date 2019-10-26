ESET заявила о масштабной кибератаке в Google Play

Антивирусная компания ESET обнаружила продолжительную кибератаку в Google Play, от которой пострадали миллионы пользователей Android, сообщается на ее сайте. ESET обнаружила 42 приложения, которые имели отношение к распространению нежелательного рекламного ПО.

Вредоносные приложения представляют собой обычные программы (простые игры, радио, загрузка видеороликов и т.д.), но вместе с тем работают и как рекламное ПО. За последний год такие приложения загрузили восемь миллионов раз.

Чтобы пользователь ничего не заметил, используются различные уловки. Например, когда человек пытается понять, какое приложение запускает на его телефоне рекламу при разблокировке, программа выдает себя за Facebook или Google.

«Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах»,— рассказал эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко.

Ранее “Ъ” сообщал, что в сентябре российские компании столкнулись с рассылаемым вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под бухгалтерские документы. Его запуск приводил к утечкам личных данных пользователей и подключению их компьютеров к ботнету.

Подробности — в материале “Ъ” «Хакеры взломали квартал».