Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов на набережной Обводного канала

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Кыргызской Республики Сухбатулло Киргизбаева, обвиняемого по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью) — водителя, сбившего пешеходов на пересечении набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта 23 октября.

Было установлено, что Киргизбаев, находясь за рулем Volkswagen Polo, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировал столкновение с автомобилем Renault Kaptur. От удара обе машины вынесло на тротуар и пешеходный переход, в результате чего пострадали восемь человек.

Защита обвиняемого просила избрать ему меру, не связанную с изоляцией от общества. Суд данное ходатайство не удовлетворил. В итоге Киргизбаев пробудет под стражей как минимум до 23 января 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге также арестовал до 22 декабря другого гражданина Киргизии — водителя маршрутного автобуса, по вине которого произошло ДТП с трамваем.