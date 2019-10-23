Число пострадавших в ДТП на Обводном канале увеличилось до восьми

В результате автомобильной аварии на пересечении набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта, по уточненным данным регионального УГИБДД, пострадали восемь человек. У семерых зафиксированы повреждения легкой степени тяжести, один человек — женщина за рулем перевернувшегося Renault Kaptur (ею оказалась сотрудница администрации Ленобласти) — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга произошло около полудня в среду, 23 октября. На перекрестке столкнулись две иномарки, которые помимо прочего врезались в пешеходов, переходящих дорогу по «зебре». Ранее было известно как минимум о шести пострадавших.