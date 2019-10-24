В Петербурге взят под стражу виновник ДТП с участием маршрутки и трамвая

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Кыргызской Республики Сапарбека Темирбаева, обвиняемого по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в ходе следствия было установлено, что 20 октября в районе 18:04 Темирбаев, управляя маршрутным автобусом «ГАЗ A64R42», выехал на перекресток Петергофского шоссе и улицы Десантников на красный сигнал светофора, чем спровоцировал столкновение с трамваем. В результате ДТП один из пассажиров маршрутки получил тяжелые травмы.

Темирбаеву предъявили обвинение и допросили. Под стражей он пробудет до 22 декабря.

Напомним, что в результате автомобильной аварии в Красносельском районе были госпитализированы 15 человек. Сообщалось, что пострадавшим будут выплачены компенсации, размер которых может составить до 2 млн рублей.