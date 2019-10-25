Трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» заасфальтировали на всей протяженности

Дорожники уложили асфальтобетонное покрытие на последнем, восьмом участке скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В общей сложности на этом этапе было уложено 757,8 тыс. тонн асфальтобетона, сообщили в ГК «Автодор».

В настоящий момент на объекте ведутся работы по комплексному обустройству трассы, нанесению разметки и установке дорожных знаков, уточнили в госкомпании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на трассе М-11 начали устанавливать вышки сотовой связи. Полностью открыть новую автодорогу между Петербургом и Москвой планируется в ноябре.