На трассе М-11 начали устанавливать вышки сотовой связи

На строящейся скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» приступили к установке вышек для обеспечения покрытия трассы сотовой связью. К настоящему моменту смонтировано порядка 50% из них, 20% уже готовы к установке оборудования, передающего мобильный сигнал. Завершить возведение вышек для установки оборудования операторов сотовой связи планируется завершить не позднее I квартала 2020 года, сообщили в ГК «Автодор».

Напомним, что полностью открыть новую трассу М-11 планируется в ноябре. Как ранее заявлял первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, строительство автодороги должно быть завершено к 15 ноября 2019 года.