Агрокомплексу «Кущевскому» предъявили 41,2 млн рублей за пользование землей

Конкурсный управляющий ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» Игорь Григорян сообщил о том, что им получено требование АО «Маяк» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 41,2 млн руб. Из предъявленного банкроту долга 2,6 млн руб. относится к задолженности по договорам субаренды земельных участков и 38, 6 млн руб. – платы за фактическое пользование земельными участками за 2015 год.

В августе этого года господин Григорян сообщил о том, что в адрес банкрота были получены требования на общую сумму 32,6 млн руб. от ООО «Компаньон» (31,4 млн руб.), ООО «Агро Эксперт Груп» - (чуть более 1 млн руб.) и частного лица (152,2 тыс. руб.). Ранее, согласно сообщениям ЕФРСБ, в адрес агрокомплекса «Кущевского» поступили требования от семи кредиторов на общую сумму 312,3 млн руб.

“Ъ-Кубань” писал, что в июле этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство. Наблюдение на агрокомплексе было введено в январе этого года по заявлению ликвидируемого АО «Маяк». На момент подачи заявления сумма требований составляла 12,5 млн руб. В апреле этого года краевой арбитраж удовлетворил ходатайство АО «Маяк» о внесении в реестр требований в размере 253,2 млн руб.

Ранее “Ъ-Юг” сообщал, что бенефициар ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Федор Стрельцов находится в международном розыске. Его обвиняют в ряде тяжких экономических преступлений, которые в том числе связаны с незаконной попыткой получить под контроль 5,2 тыс. га сельхозземель, ранее принадлежавших преступному клану Цапков.

Дмитрий Михеенко