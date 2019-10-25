Петербургский метрополитен подал иск к «Метрострою»

ГУП «Петербургский метрополитен» подал иск к ОАО «Метрострой» на 1,03 млн рублей. Исковое заявление ГУП зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 22 октября. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Как сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе петербургского метрополитена, причиной иска стала задолженность по договору теплоснабжения. Иск включает сам долг в размере 994,2 тыс. рублей и неустойку в 44, 8 тыс. руб.

Напомним, что в середине октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Дирекции транспортного строительства в иске к ОАО «Метрострой». Иск был связан с нарушениями норм при работах по инженерной подготовке на Фрунзенском радиусе метрополитена.