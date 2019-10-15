Суд отказал ДТС в иске к «Метрострою»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Дирекции транспортного строительства в иске к ОАО «Метрострой». Иск был связан с нарушениями норм при работах по инженерной подготовке на Фрунзенском радиусе метрополитена.

Иск ДТС был подан весной.

Как сообщает ТАСС, допущенные нарушения были зафиксированы сотрудниками инспекции технадзора дирекции транспортного строительства. Сумма иска составляла около 2 млн рублей.

Напомним, что три станции метрополитена открыли для пассажиров 3 октября.