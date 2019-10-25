Страны НАТО согласовали требования по работе 5G

Министры обороны НАТО согласовали базовые требования к работе телекоммуникационных сетей 5G, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Эта тема обсуждалась на министерской встрече в Брюсселе.

«Все союзники нуждаются в надежных системах связи, для которых нужно оценить риски и возможные последствия от иностранного владения, контроля или прямых инвестиций»,— написал господин Столтенберг в Twitter. Подробностей он не сообщил.

Накануне, 24 октября, министры обороны стран НАТО обсуждали требования к телекоммуникационным системам в мирное время и в условиях военного конфликта. Причиной этому стало то, что некоторые европейские страны решили подключить китайскую компанию Huawei к строительству сетей 5G, несмотря на предупреждения США.

О том, что вызывает беспокойство альянса, читайте в материале “Ъ” «НАТО обороняется от Huawei».