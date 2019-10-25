«Объединение спродюсировало первые в мире постановки футуристов театра»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что представлено на выставке.

В Еврейском музее на улице Образцова открылась выставка «Союз молодежи». Она посвящается первому в отечественной истории объединению авангардистов — художников, литераторов, театральных деятелей. «Союз молодежи» провел всего семь выставок с марта 1910 по январь 1914 годы. Организаторы шутят: «Восьмая выставка проходит сейчас, в 2019-м». Летом проект был показан в Санкт-Петербурге, сейчас он открылся в Москве. Соорганизаторами являются Государственный Русский музей и Еврейский музей и центр толерантности.

Генеральным спонсором стал банк ВТБ. Вот, что говорит старший вице-президент банка Наталья Кочнева: «Нам показалась близкой идея кураторов погрузить посетителей выставки в атмосферу 1910-х с помощью произведений искусства, архивных документов и архитектурных деталей, передающих дух эпохи и авангардистского искусства. В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы выступаем за системный подход и живо реагируем на просьбы партнеров поддерживать те проекты, которые, на наш взгляд, не просто рассказывают о том или ином периоде в искусстве, но и помогают лучше разобраться в истории нашей страны».

Надо сказать, что объединение «Союз молодежи» оказало влияние не только на историю нашей страны, но и на мировое искусство. Именно оно фактически, пользуясь современной терминологией, спродюсировало «первые в мире постановки футуристов театра». Под эгидой «Союза молодежи» в декабре 1913 года в Петербурге была показана футуристическая опера «Победа над Солнцем» с авторством Крученых, Матюшина и Малевича, участников «союзных» выставок. Именно там впервые появился образ оранжевого солнца, которое закрывает черный квадрат. Так что, в недрах «Союза молодежи» зарождалось даже такое мировое реформаторское арт-движение как супрематизм.

А еще участниками выставок, диспутов и прочих паблик-токов, как бы мы сейчас сказали, союза были буквально все тогдашние реформаторы — от Ларионова до Филонова. Проект показывает около 80 работ 35 авторов. В нем приняли участие 13 российских и зарубежных музеев, а также частные коллекционеры.