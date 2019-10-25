Россия ожидает новых обвинений во вмешательстве перед выборами в США в 2020 году

Москва ожидает, что Вашингтон предъявит новые обвинения во вмешательстве во внутренние дела в США, когда в стране начнутся выборы в 2020 году, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего».

«Я уверен, что по мере приближения к следующим выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской страны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва готова дать «исчерпывающую информацию» по поводу вопроса американской стороны. «К сожалению, должного отклика наши предложения и идеи не имеют»,— отметил замминистра.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

Подробнее об итогах «российского дела» — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».